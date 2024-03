Cortellesi e il messaggio ai parlamentari | «Amare non significa possedere o subire | la politica sia unita» – Il video

(Di mercoledì 6 marzo 2024) «Consentitemi di approfittare del temporaneo privilegio di parlare qui, oggi, per auspicare da comune cittadina che al di là degli schieramenti politici che rappresentate, saprete procedere uniti per far sì che le nuove generazioni ricevano, lungo tutto il percorso scolastico, un’adeguata formazione all’affettività e al rispetto, affinché imparino sin da piccoli chenon, e la violenza maschile sulle donne cessi di essere l’indegno fenomeno sociale che ogni giorno affligge il nostro Paese». Lo ha affermato l’attrice e regista, Paola, in occasione della proiezione del film “C’è ancora domani“, da lei stessa diretto e interpretato, presso l’aula dei gruppi, a Montecitorio, in vista della Giornata internazionale della donna, il ...

