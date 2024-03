Cortei | Meloni a Forze Polizia | ‘ingiusta campagna denigratoria contro di voi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo ritenuto importante convocare questo in, anche alla luce di quello che è successo in questi mesi e in queste settimane. Come sapete, l?aumento delle manifestazioni di piazza, soprattutto dopo la riacutizzazione del conflitto in Medio Oriente, ha determinato un impegno, qualitativamente e quantitativamente, più intenso per tutti voi. Dal 7 ottobre a oggi, infatti, le iniziative di piazza sono state più di mille. L?Italia, a differenza di altre Nazioni, non ha vietato le manifestazioni a favore della Palestina perché per noi è fondamentale garantire il pieno diritto ad esprimere qualunque posizione politica. È un diritto che va bilanciato col rispetto delle regole che lo disciplinano e con la necessaria tutela degli obiettivi sensibili e che sono presi di mira dai manifestanti, molto spesso riconducibili a simboli più della ...