(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Reggio Emilia), 6 marzo 2024 - E’ stato avvicinato daiper un normalestradale, in via Argine a. Ma l’mobilista perl’accertamento è partito di scatto,ndo la vettura di servizio del 112. I militari, nonostante lievi contusioni, sono scesi dall’per raggiungere il conducente e i passeggeri che si trovavano sull’, tutti fermati. In loro possesso duemila euro in denaro contante, di provenienza ancora in fase di accertamento. Almeno di cinquemila euro, invece, i danni alla vettura dei. Un 37enne abitante aè stato arrestato per danneggiamento aggravato e lesioni personali. E’ accaduto verso le 12 di ieri. ...

sperona l’auto dei carabinieri per evitare il controllo: arrestato a Correggio: Correggio (Reggio Emilia) – Era in auto insieme ad alcuni amici, fermo in una piazzola di sosta in via Argine. Quando sono arrivati i carabinieri per un controllo, è partito a tutta velocità speronand ...reggionline

Correggio, sperona l'auto dei carabinieri per evitare il controllo: Correggio (Reggio Emilia), 6 marzo 2024 - E’ stato avvicinato dai carabinieri per un normale controllo stradale, in via Argine a Correggio. Ma l’automobilista per evitare l’accertamento è partito di s ...ilrestodelcarlino

sperona l’auto dei carabinieri per evitare il controllo: 37enne arrestato a Correggio: Alla vista dei carabinieri, che durante un servizio optavano per procedere al controllo dell’auto ferma in una piazzola di sosta di via Argine a Correggio, il conducente ingranava la marcia e allo sco ...nextstopreggio