(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ANALISI. Per l’ampiezza e profondità dei contenuti che caratterizzeranno il dibattito programmato, l’Assemblea di Confcooperative di sabato a Sotto il Monte merita attenzione, perché ancora una volta la, e certamente quella bergamasca, è in grado di assumere un ruolo

Nasce il Premio Radici nel mondo dedicato a racconti inediti: Nasce il Premio Italia Radici nel Mondo per racconti inediti che, nella prima edizione, sarà dedicato al tema "le mie radici plurime". (ANSA) ...ansa

Cooperazione protagonista fra mondo locale e globale: la modernità è una sfida: L’ANALISI. Per l’ampiezza e profondità dei contenuti che caratterizzeranno il dibattito programmato, l’Assemblea di Confcooperative di sabato a Sotto il Monte merita attenzione, perché ancora una ...ecodibergamo

Donne: il libro “Nome in codice: Renata” sbarca nel Regno Unito: In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, venerdì 8 marzo alle ore 18, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra presenta il libro “Nome in codice: Renata” (Utet) di Alessandr ...9colonne