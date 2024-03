(Di mercoledì 6 marzo 2024)edili nel mirino, soprattutto quelli legati al bonus 110, da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato deldi Lodi: contrasto alnero e rispetto dellasui luoghi disono stati i principali obiettivi delle verifiche delle forze dell’ordine. Nel centro lodigiano sono state controllate diversedi cui due sono risultate irregolari sotto l’aspetto dellanei luoghi die per l’impiego di lavoratori in nero, anche mediante la prestazione di servizi tra imprese con sede in uno stato extra europeo come l’Albania. Per questi motivi sono scattate le denunce, con sospensione dell’attività, nei confronti di tre datori diper la mancanza di formazione ed addestramento dei ...

Controlli nei Quartieri Spagnoli : rimossi 104 paletti di metallo , 3 barriere New Jersey in plastica, 19 fioriere Nella giornata di ieri, gli agenti del ... (puntomagazine)

Controlli nei cantieri per la sicurezza sul lavoro. Titolari di aziende nei guai: Cantieri edili nel mirino, soprattutto quelli legati al bonus 110, da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi: contrasto al lavoro nero e rispetto della sicurezza sui luoghi di ...ilgiorno

Porte dei negozi sempre chiuse, “Civica Tarasconi” chiede Controlli: La richiesta del gruppo civico del centrosinistra per evitare dispersioni di energia. L’assessore Groppelli: «Ordinanza in vigore da tempo, sia per il riscaldamento che per l’aria condizionata» ...ilpiacenza

Censis, in aumento paura ma non basta a far decollare prevenzione per Hpv: (Adnkronos) – Cresce la paura per i tumori. “Nel 2022 in Italia si sono registrati 2.479 nuovi casi di tumore della cervice uterina causati dal Papillomavirus. Il tumore al collo dell’utero rappresent ...padovanews