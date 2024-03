Contrassegni colorati in Ztl Primo passo per razionalizzare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È stata approvata dalla maggioranza di centrodestra nella seduta di lunedì del consiglio comunale la mozione di Pisa al Centro, che chiede di introdurre un sistema diper verificare con immediatezza l’accesso e la sosta all’interno della Ztl. Un, secondo la lista civica, "verso la razionalizzazione della questione parcheggi in centro storico, che mette in condizione chiunque di verificare la legittimità dell’accesso e della sosta di ciascun veicolo". "Vogliamo che il nostro centro storico medievale rimanga densamente popolato - ha commentato la capogruppo Caterina Costa - e possa crescere sino alla fatidica soglia dei 100 mila residenti. Per fare ciò, è fondamentale rendere più semplice la ricerca di un parcheggio a chi ne ha diritto, sanzionando i furbetti e limitando la sosta dei ...