Contabile studio professionale

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 1 posto Sede di lavoro: Cernusco sul Naviglio. Codice offerta Afolmet: 74577 Contratto: tempo determinato, orario part time 36,50 ore. La risorsa si occuperà di adempimenti fiscali e contabili pressocommercialista: contabilità generale, clienti/fornitori, adempimenti fiscali, bilancio aziende clienti. Per info: Afolmet.it

Stage nelle risorse umane. Una sostituzione maternità : Due opportunità di stage e lavoro nel settore delle risorse umane e contabilità : stage a Rho con rimborso spese mensile di 700 euro e lavoro a Milano come Contabile con Ral di 20.344 euro. Per dettagl ...msn

Apprendista Contabile. Contratto full time: studio di Torrenieri cerca geometra o perito edile per attività tecniche legate all'edilizia. Diploma richiesto. Contratto a tempo determinato. Ristorante a Siena cerca aiuto cuoco con contratto stagi ...lanazione

Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia: governatori 07.35 jannuzzi in studio 07.36 stampa e regime di f ... detto che anche nel due mila ventitré e proseguita l'esperienza applicativa del processo Contabile telematico entrato in vigore nel ...radioradicale