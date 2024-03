Confindustria verso il rush finale. Possibile corsa a tre per la presidenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Manca poco meno di una settimana alla seconda, fondamentale, tappa per la scelta del nuovo Presidente di. Ci riferiamo alla valutazione, che avverrà il prossimo 11 marzo, da parte dei saggi sull’ammissione dei candidati alla volatache si concluderà, a sua volta, con il voto del Consiglio generale il 4 aprile. Il passaggio di grado dipende, innanzitutto, dal raggiungimento, per ognuno, della soglia del 20 per cento dei voti assembleari: chi conquista quella percentuale e può certificarla ha diritto di accedere all’ultimo miglio di. Per chi non dovesse arrivarci saranno gli stessi saggi a valutare la possibilità della "promozione". Ebbene, al momento, solo l’imprenditore ligure Edoardo Garrone ha ufficialmente in mano l’accesso alla votazione in Consiglio. Secondo indiscrezioni e rumors, al contrario, ...