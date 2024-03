Conference League | Italiano | Gonzalez sta tornando Qui per fare la prestazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Firenze, 6 marzo 2024 - Ricomincia il percorso europeo della Fiorentina, arrivata a Budapest dove in campo neutro affronterà il Maccabi Haifa nell'andata degli ottavi di. Mister Vincenzopresenta la gara nella consueta conferenza pre partita. "Ricominciamo questa cavalcata in Europa. Riparte dopo un bel po' di stop, contro un avversario che dobbiamo rispettare perché arriva dall'Europa, dove ha fatto punti, mettendo in difficoltà le avversarie. Abbiamo visto ciò che abbiamo potuto e per me non esiste partita semplice. Dobbiamo prepararla bene e sotto l'aspetto dell'attenzione. Domani dovremo lavorare in un certo modo pensando diciò che sappiamomeglio. Siamo in grande crescita e dobbiamo dare continuità ottenendo un buon risultato". Cosa ...