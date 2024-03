Confapi Campania | Bruscino | Sgravi fiscali e incentivi alle imprese che puntano sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Non sono le scelte negative che trasformano la società ma le scelte positive. Le scelte politiche in materia dinon devono penalizzare lavoratori ema devono premiare comportamenti ambientalmente sostenibili attraverso consistentie investimenti pubblici. Tutte le scelte vanno mediate sul campo, non possono essere dogmatiche. Bisogna riavvicinare il decisore politico a chi, tutti i giorni, affronta sul campo lo scotto della scelta ambientale. Se si scegli di essere ambientalisti in Europa, l’Europa lo deve pretendere, poi, dal resto del mondo”. Lo ha dichiarato Angelo, presidente die Confidi Pmi, autore del libro ‘L’ambientalismo possibile, Green deal, Pnrr e transizione energetica: la grande ...