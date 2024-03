Conegliano-Novara oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco-Igor Gorgonzola, partita valevole per la decima giornata di ritorno della Serie A1di. Le pantere di Daniele Santarelli tornano sul campo di casa per conquistare l’ennesimo successo stagionale e rimanere imbattute, consolidando il primo posto. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, terza in classifica, vanno invece a caccia di punti importanti in ottica Playoff per avere un accoppiamento più agevole. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di mercoledì 6 marzo al PalaVerde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella Serie A1 ...