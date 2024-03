Concorso Abc Napoli 2024 | 90 assunzioni a tempo indeterminato anche col diploma | le figure richieste

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Annunciato il nuovo piano triennale di fabbisogno. Carpentieri (Femca Cisl): "Ok, ma Abc deve restare pubblica". L'assessore Cosenza: "Tuteleremo l'azienda"

'L'Umbria del vino', svelati i 21 vincitori: Si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso enologico regionale "L'Umbria del vino", che ha svelato i 21 vincitori. I vini che hanno superato la soglia minima di 85/100 ...ansa

Il filmaker Povolotsky: «La Russia soffre: rotolano pietre e abbiamo paura»: Con “Mud” e “Grace” ha fotografato la spaccatura tra generazioni: «È durissima difendere l’arte dai compromessi» ...corriere

Risonanze liriche tra ‘700 e ‘900, a Teramo per la stagione della “Benedetto Marcello”: Catalani di Ostra, il Concorso Internazionale Domenico Ceccarossi di Orsogna ... Adamonyt. Ha registrato per la ABC Classic Australiana, per la Dynamics una monografia su P. Hindemith con il Tosti ...ekuonews