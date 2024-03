(Di mercoledì 6 marzo 2024) ROMA – Si èin questi giorni la selezione dei semifinalisti delMiglioro Professionista, individuando i sei concorrenti che si daranno appuntamento per la finale l’11 novembre a Roma. Sono Daniele Liurni (Roma), Diletta Landozzi (Siena), Mattia Manganaro (Brescia), per la categoria Bottiglierie, e Silvia Angelozzi (Teramo), Lorenzo Longhi (Milano) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Consorzio Bufala Dop, eletto il nuovo cda Vinitaly spegne 53 candeline, inaugurata a Verona l’edizione 2019 Vino bottiglie pregiate: i tratti caratteristici che le contraddistinguono Birra: per 9 ristoratori su 10 il suo consumo traina il cibo made in Italy Prosciutto di Parma, in vigore il nuovo Piano di ...

Conclusa la semifinale del concorso dedicato ai migliori Enotecari professionisti d’Italia: ROMA - Si è Conclusa in questi giorni la selezione dei semifinalisti del concorso Miglior Enotecario Professionista d’Italia, individuando i sei concorrenti ...webmagazine24

SuperLega, inizia la corsa Scudetto: il calendario e come seguirla in tv e in streaming: Tutto è pronto per i Play Off Scudetto della SuperLega Credem Banca in programma da oggi 6 marzo e trasmessi diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) ...today

Volley giovanile: tempo di finali territoriali per i Fiöi di Cuneo: Diversi appuntamenti importanti per le squadre cuneesi, tra titoli da conquistare e nuovi gironi da cominciare ...cuneodice