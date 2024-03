Con L’été dernier - Ancora un’estate | la regista francese mette in scena una passione d' amore estrema Per parlarci di dubbio e menzogna | perché «la negazione è ciò che ci tiene in vita Abbiamo tutti bisogno di mentire a noi stessi»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un brivido corre giù per la schiena dopo le prime scene di(dal 7 marzo al cinema). Interno borghese, un ménage coniugale che fila come un orologio, coppia sulla cinquantina, seconde nozze per entrambi, due bimbe adottate, bella casa, ricchezza. Come riuscirà Catherine Breillat, associata alla tendenza “New French Extremity” (la voce che la riguarda nella Treccani conferma), a ribaltare l’ordine di un universo tanto perfetto? 6 registe ...