(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) – Favoriresociale delle persone con disabilità attraverso la tutela del diritto al lavoro quale strumento imprescindibile di autonomia e partecipazione alla vita pubblica. È questa la mission di, lanata per costruire un ponte tra le persone con disabilità – o meglio con abilità speciali – e il mondo del

Con la piattaforma SuperJob le istituzioni, aziende e Terzo settore fanno squadra per l'inclusione: La piattaforma è nata per costruire un ponte tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro Favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la tutela del diritto al lavoro q ...adnkronos

PREZZO TOP per l'iPad Air 2022: SCONTATO di 200€!: Non lasciatevi scappare questa offerta Amazon, che oggi vi dà la possibilità di ottenere uno sconto di 200€ per acquistare iPad Air!tomshw

Dodge Charger Daytona: un'auto elettrica diversa dalle altre: La berlina a due e quattro porte catapulta il marchio ad alte prestazioni nell'era dell'elettrificazione senza rinunciare ai suoi tratti distintivi da muscle car.auto.hwupgrade