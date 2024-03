Con Homama la ristrutturazione è un investimento sicuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Adnkronos) - Nel corso dell'ultimo anno, il settore delle ristrutturazioni ha subito una brusca e significativa contrazione a causa della revoca di incentivi statali. Roma, 6 marzo 2014.A partire dal 17 febbraio 2023, infatti, tramite il Decreto Cessioni il governo ha bloccato la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura per tutti i lavori diedilizia, inclusi quelli beneficiari del Superbonus. Nel corso del 2024 l'accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i lavori diedilizia sarà limitato a casi specifici. Tuttavia, per tutti i lavori avviati prima del 17 febbraio 2023, si manterrà la possibilità di accedere a tali benefici. Per coloro che non possono beneficiarne, resta comunque la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale tramite la dichiarazione dei ...