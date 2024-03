Compagnoni | “Milan? Attenzione allo Slavia Su Adli è stato bravo Pioli”

Maurizio Compagnoni , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazioni di Ruben Loftus-Cheek in Milan -Rennes (pianetamilan)

Compagnoni crede nel Milan: «Può arrivare fino in fondo in Europa, Pioli bravo a fare questo»: Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul possibile percorso del Milan in Europa League Le parole di Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport sul pos ...milannews24

Sconfitta per l'Arconatese contro la Castellanzese: Il gol è nell’aria, e diventa realtà tre minuti più tardi con la sforbiciata di Colombo sotto misura che si insacca alle spalle di Lionetti; il corner conquistato dallo stesso Colombo e calciato dal ...primamilanoovest

Alfa Romeo ha celebrato la 33 Stradale con '33 Stradale day': Il celebre duo Nuvolari-Compagnoni si aggiudica la Mille Miglia sulla performante 8C 2300. Sulla stessa vettura Antonio Brivio domina in Sicilia la Targa Florio, la più antica corsa automobilistica di ...ansa