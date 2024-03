Compagni rivoluzionari che sbagliano? No | delinquenti Il caso Di Cesare

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Il sacrificio di tanti agenti, carabinieri, guardie carcerarie, funzionari di polizia, non è stato vano, negli anni di piombo. Se la rivoluzione di brigatisti, spietati e assassini, come Barbara Balzarani, non ha vinto, è stato grazie a eroi come vo! Pessimo il tweet della prof.ssa Donatella Di, romana, 68 anni, che ha così omaggiato la brigatista Balzerani, morta a 75 anni : "Compagna, la tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia addio alla compagna Luna #Barbara Balzerani".