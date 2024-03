Come realizzare un perfetto double glossing per labbra lucidissime

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Chi non vorrebbedall’aspetto voluminoso e brillante, perfette per riflettersiuno specchio? Il segreto per ottenere questo effetto è il ““, una tecnica che sta conquistando le celebs più in voga in fatto di beauty e il mondo della bellezza grazie alla sua capacità di rendere leirresistibilmente luminose e idratate. Gloss sulle: dagli anni ‘90 al trend di oggi Legloss hanno iniziato a guadagnare popolarità negli anni ’90, quando icone della moda e celebrità le hanno rese un elemento chiave del loro look. Il loro fascino ha continuato a crescere nel tempo, con l’evoluzione delle formule che offrono maggiore luminosità e idratazione. Oggi, grazie all’innovativa tecnica del...