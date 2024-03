Come installare un sistema operativo dual-boot

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il tuo PC ha un limite e vorresti aggiungere altre funzioni che con il tuo attualenon puoi usare, giusto? Sappi che non è necessario acquistare un altro computer, puoi usare ben due sistemi. In questa guida scoprirai Più la tecnologia si evolve e più difficile stare al suo passo, poiché richiede soldi e energie. Non devi avere alcun timore, però, perché puoi anche risparmiare soldi seguendo alcuni passaggi che ti elencheremo qui sotto. Innanzitutto ilè la base di cui ogni PC ha bisogno per far sì che funzioni correttamente. Tra i sistemi più comuni troviamo Windows, oppure Linux,per il quale abbiamo scritto una guida dei migliori distro per esperti e principianti. Sappi che puoi usarli entrambi contemporaneamente, senza l’ausilio di un altro PC. ...

