Come i musei ucraini si stanno reinventando durante la guerra

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Quando aspetti il momento migliore per cambiare, c’è il rischio che questo non arrivi mai. E può capitare, dopo tanta attesa, che l’occasione propizia si presenti solo a seguito di grandi stravolgimenti. È accaduto all’universo museale ucraino dopo l’invasione su larga scala della Russia ordinata da Vladimir Putin: il 24 febbraio 2022 non solo ha costretto glia resistere e sopravvivere ma anche a reinventarsi. Stando ai dati del ministero della Cultura dell’Ucraina, dall’inizio dell’invasione sono state danneggiate o distrutte 1907 strutture culturali, di cui centoseie gallerie. Molte di queste si trovavano in zone poi occupate dall’esercito di Mosca, e quindi sono state saccheggiate. Nei primi giorni dell’invasione, il personale del Museo di Mariupol ha cercato di mettere in salvo le collezioni che la struttura ospitava, provando a ...