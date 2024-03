Combinata nordica | Coppa del Mondo Oslo 2024 Al maschile gli organizzatori hanno perso un’occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il penultimo atto delladeldi2023-24 andrà in scena a Holmenkollen (Norvegia) il 9 e 10 marzo. Due le gare in programma, entrambe nel format canonico. Saranno competizioni-clone, poiché non è previsto alcun cambiamento di trampolino. Ambedue si terranno sul Large Hill. D’altronde l’Holmenkollenbakken e il Midtstubakken, l’impianto di dimensioni più minute, sono situati in luoghi differenti. Dunque prepararli contemporaneamente non è faccenda banale. Cionondimeno, verrebbe da dire che si è persa. Dopotutto, se il trampolino piccolo deve essere utilizzato per il settore femminile, perché non cogliere la palla al balzo e differenziare anche le competizioni riservate agli uomini? L’idea può essere riciclata in ottica 2025, per ...