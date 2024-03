Club Arezzo fa suo il derby e mantiene la vetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Ottima vittoria quella conquistata al Maccagnolo dal Volley, tre punti importanti che permettono ai nero amaranto di mantenere ladella classifica. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Andreini Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Cipolla e Nataletti al centro, Nandesi A. libero. Partenza razzo per gli aretini che scendono in campo determinati per archiviare al più presto la pratica, primo parziale senza storia, gli ospiti non riescono a sollevare la testa dalle bordate di Conti e compagni e il set scivola via senza alcun problema in favore dei nero amaranto per 25-11. Secondo parziale che vede ancora il dominio tecnico tattico dei ragazzi di coach Morelli, gli ospiti provano ad innervosire il match essendo l’unica arma a loro disposizione, i Botoli ...