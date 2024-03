Clio Make Up | “piango per i cavoli miei” – Ascolta

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Up, "per i"" su Spreaker.Nasce a Belluno, studia in Italia, esplode in America, insegna alle italiane a truccarsi e ora parlano di lei per le sue lacrime sui social: èZammatteo, ovveroUp.

Clio Make Up si è mostrata ancora una volta in lacrime sui social e ha spiegato il motivo della sua tristezza L'articolo Clio Make Up di nuovo in lacrime sui ... (novella2000)

Clio Make Up ha scelto ancora una volta i social per raccontare un momento della sua vita molto delicato, in lacrime. Non è la prima volta, basti ricordare ... (cityrumors)

Clio Makeup in lacrime (ancora) su Instagram: «È un periodo bruttissimo. L'ultimo anno il più difficile della mia vita». Cosa succede all'influencer: Dopo le lacrime della Ferragni ieri da Fazio, ora a sfogarsi e a scoppiare a piangere è l'esperta social di Make up Clio Zammatteo. Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa è boom di ascolti, Fazio fa il ...msn

Clio MakeUp in lacrime si sfoga sui social, ecco perché: «Sto passando un periodo di mer*a» ha esordito in lacrime Clio Make Up sul suo profilo Instagram, dando il via a un duro sfogo, il secondo a distanza di un anno. «La verità è che forse l’ultimo anno è ...mondotv24

Great Gift Ideas for the Stylish Men in Your Life: Men can be notoriously difficult to buy for, whether it’s your husband, your son, or just someone that you really care about. We’ve gathered up some really great items that are going to improve his ...msn