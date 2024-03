Clima | la causa del secolo contro lo Stato italiano finisce in un nulla di fatto | “Il tribunale decide di non decidere”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si è chiuso con undiil primo grado del processo Giudizio Universale, che vedeva loaccusato di inazionetica da 203 tra associazioni e persone fisiche. Ilcivile di Roma ha dichiarato il contenzioso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza quindi entrare nel merito della questione. I ricorrenti chiedevano di “riconoscere che l’insufficienza delle politichetiche in campo minaccia il godimento dei diritti fondamentali e, di conseguenza, di imporre allodi rivedere al rialzo gli obiettivi di riduzione delle emissioni”. Nella sentenza, emanata lo scorso 26 febbraio, si afferma in sostanza che ilnon ha competenza per esprimersi. “Ha deciso di non ...

