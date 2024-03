Clima | in Europa i populisti diventano più popolari e viceversa Negazionismo addio | ora lo slogan è “tutta colpa della Cina”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Vi proponiamo l’inchiesta sull’avvimento fra i gruppi sovranisti e il Partito popolare europeo pubblicata su Fq Millennium di febbraio. *** Contrordine sovranisti e conservatori: la destra non nega (più) il cambiamentotico. Sono lontani i tempi in cui il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan firmava una mozione parlamentare alla vigiliaquindicesima Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamentotico in cui spiegava come “contrariamente alle previsioni dell’Ipcc (l’organo dell’Onu che studia il cambiamentotico, ndr) il livello dell’acqua negli oceani non è in aumento a ritmo preoccupante, i ghiacciai sulla terraferma nelle calotte polari non sono in fase di scioglimento, il numero e l’intensità dei cicloni e uragani tropicali non è in crescita”. Oggi, la nuova ...