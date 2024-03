Clima | Consulcesi | Contro negazionismo ed eco-ansia più formazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - La crisitica ha effetti sulla salute non solo fisica, ma anche psicologica. Ad approfondire questo legame, e a proporre diverse soluzioni, è il network legale e diprofessionaleche, oltre a portare avanti l'azione legale 'Aria Pulita', si impegna per una migliore e più ampiadei professionisti proponendo un corso in formato ebook e audiolibro sul tema 'Eco-: effetti del cambiamentotico sul benessere psicologico', disponibile gratuitamente per tutti i medici, psicologi e altri professionisti sanitari iscritti al Club. "Se tra la popolazione più adulta la preoccupazione per iltende a manifestarsi in una sorta di 'nichilismo passivo', o in un ...