Clancy | C’è un rilevante interesse sociale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Che il processo di Giampaolo Amato, ex medico della Virtus accusato di duplice femminicidio premeditato, non abbia un "di particolare rilevanza" lo pensa, a quanto pare, solo il giudice che ha vietato l’accesso alle telecamere in aula. Prende le distanze da queste motivazioni anche Palazzo d’Accursio, visto che "il Comune pensa che ci sia altissima rilevanzaper qualunque tipo di femminicidio". E proprio per questo, sempre il Comune "sta valutando la costituzione di parte civile", come già accaduto per il caso di Alessandra Matteuzzi, uccisa martellate dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato in primo grado all’ergastolo. Ad annunciare l’intenzione di costituirsi parte civile nel processo Amato è la vicesindaca Emily, a margine di una conferenza stampa a palazzo d’Accursio sulla ...