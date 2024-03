Cioccolato e gin | coppia perfetta | Lugaresi fa centro con Gardini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cesena, 6 marzo 2024 – C’è un tocco cesenate nella ricetta che ha portato l’Oscar delartigianale ai forlivesi i fratelli. E’ merito del gin ideato e prodotto da Federico, combinato con la tavoletta. I fratellisi sono nuovamente aggiudicati, in due categorie, il prestigioso premio ‘Tavoletta d’oro’, giunto alla 22esima edizione. I maestri forlivesi della cioccolata d’autore salgono dunque sul podio per il dodicesimo anno consecutivo: la prima ‘Tavoletta d’oro’ risale infatti al 2012, anno in cui i giudici premiarono la collezione di tavolette al sale dolce di Cervia (uno dei best-seller del marchio). Da allora, l’azienda forlivese ha ricevuto almeno una menzione all’anno, oltre a svariati riconoscimenti internazionali. Nell’edizione 2024 due creazioni si sono assicurate il ...