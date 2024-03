Cingolani | ' Difesa Ue | fondo irrisorio ma è un passo importante'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) IlUe da 1,5 miliardi per laè "di per sé poca cosa, è una cifra irrisoria rispetto alle dimensioni dellainternazionale, ciononostante è moltoche sia stato fatto un primoverso l'identificazione di uno spazio europeo della", commenta l'a.d. di Leonardo, Roberto, intervistato da Rtl. "Abbiamo visto, con la situazione in Ucraina - evidenzia-, che i vari Stati membri contribuiscono purtroppo in maniera scoordinata, ciascuno per le proprie forze, non riescono a mettere insieme un apparato sufficiente alla protezione della sicurezza. Bisognerebbe cominciare a ragionare con 27 stati membri che si riconoscono dentro un'unica organizzazione e che investono, scegliendo anche delle priorità. Adesso ogni Stato membro ha le ...