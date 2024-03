Cina | ministro | commercio estero mostra segnali positivi nonostante sfide

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pechino, 06 mar – (Xinhua) – Lasta registrandonelle esportazioni e nelle importazionil’impegnativo contesto commerciale globale, ha dichiarato oggi ildelWang Wentao. Il Paese ha registrato una forte espansione delle attivita’ commerciali durante il periodo della Festa di primavera, una stagione tradizionalmente lenta per le importazioni e le esportazioni, ha dichiarato Wang in una conferenza stampa a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. Wang ha affermato che la ripresa dela partire da settembre 2023 dovrebbe continuare,un possibile calo a marzo a causa di un’elevata base di confronto. (Xin) Agenzia Xinhua