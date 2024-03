Cina | ministro | aumentera’ adeguatamente intensita’ di politica fiscale proattiva

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pechino, 06 mar – (Xinhua) – Lal’della, ha dichiarato oggi ildelle Finanze. Quest’anno lacontinuera’ ad attuare unae unamonetaria prudente, migliorando la qualita’ e l’efficacia della sua, ha dichiarato ildelle Finanze Lan Fo’an in una conferenza stampa tenutasi a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. (Xin) Agenzia Xinhua

Si allarga l'inchiesta della procura di Perugia sulla presunta attività di dossieraggio per cui sono indagati il magistrato antimafia Antonio Laudati e il... (leggo)

Pechino, 05 mar – (Xinhua) – La spesa cinese per la ricerca e lo sviluppo ( R&S ) ha superato i 3.300 miliardi di yuan (circa 458,5 miliardi di dollari) nel ... (romadailynews)

Ice, Matteo Zoppas: «Biodiversità e identità per vino e agroalimentare. Dobbiamo valorizzare il sistema Paese»: Si pensa sempre alla moda, ma è l’agroalimentare il più noto biglietto da visita italiano nel mondo. I dati definitivi del 2023 non ci sono, ma l’export di ...ilmessaggero

VisitMalta rinnova partnership con il Giro d'Italia: Anche per l’edizione 2024 VisitMalta annuncia con orgoglio il rinnovo della partnership con il Giro d'Italia, consolidando ulteriormente la presenza di VisitMalta tra i protagonisti di uno degli ev [.advtraining

India nuova frontiera di investimento, abrdn spiega come liberare il potenziale: James Thom, Senior Investment Director Asian Equities, sottolinea le opportunità di investimento: il boom immobiliare, impennata degli investimenti in infrastrutture, fiducia dei consumatori in cresci ...it.benzinga