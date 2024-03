Cina | funzionario | obiettivo crescita PIL 2024 raggiungibile con maggiori sforzi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pechino, 06 mar – (Xinhua) – L’didel PIL cinese per il, pari a circa il 5%, e’ un traguardoattraverso un maggiore impegno, ha dichiarato oggi il direttore del massimo organo di pianificazione economica del Paese. Laha la fiducia, le capacita’ e le condizioni per raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico e sociale per quest’anno, ha dichiarato Zheng Shanjie, direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, in una conferenza stampa tenutasi a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. (Xin) Agenzia Xinhua