Cina | funzionario | apertura | equita’ | giustizia principi chiave del mercato

Pechino, 06 mar – (Xinhua) – L'investimento, l'intermediazione e la quotazione sono i settori fondamentali del mercato dei capitali, a cui le autorita' di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione, ha dichiarato oggi il presidente del massimo organo di regolamentazione dei titoli della Cina. Proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori, in particolare di quelli di piccole e medie dimensioni, e' il compito centrale piu' importante del lavoro della Commissione di regolamentazione dei titoli della Cina (CSRC), ha dichiarato Wu Qing, presidente della CSRC, in una conferenza stampa tenutasi a margine della sessione in corso della legislatura nazionale. (Xin) Agenzia Xinhua