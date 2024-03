Chiara Ferragni pronta a lasciare l’Italia | l’indiscrezione di Pomeriggio 5

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Secondo l'indiscrezione lanciata a5 pare cheper qualche giorno lascerà l'Italia. Ecco per andare dove L'articolo proviene da Novella 2000.

Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme? I fan della (ex?) coppia più amata dei social ci sperano costantemente. Dopo le foto con ancora addosso la fede ... (ilfattoquotidiano)

Fedez dove vive adesso, le foto dell'attico in affitto: dove si trova e quanto ci resterà: La crisi del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ben più di un rumor. Entrambi ne hanno parlato, pur non fornendo troppi dettagli, ed è evidente che vivano separati ...ilmattino

Fedez pizzicato nella nuova casa: la foto dell’attico in cui vive adesso: Dopo aver lasciato "casa Ferragnez", Fedez si è trasferito in un'altra dimora. Il rapper è stato pizzicato dai fotografi nella nuova abitazione. La crisi ...donnaglamour

L’autrice Giada Biaggi: “Per noi radical chic esiste solo New York”: In tubino glitterato e tacco 12 — un po’ Bridget Jones un po’ Chiara Ferragni — su Instagram prende in giro i fantasmi buonisti di certa borghesia radical chic. Giada Biaggi vale la pena ascoltarla ...torino.repubblica