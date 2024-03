Chiara Ferragni e Fedez NON si sono lasciati ancora «Ho parlato con lei»

Crisi alle spalle per Chiara Ferragni dopo l’ospitata da Fabio Fazio ? Neanche per sogno. Se da una parte infatti la puntata di ‘Che tempo che fa’ con ospite ... (thesocialpost)

Non sappiamo se oggi Fedez stia facendo una vita da single, quello che però è certo è che non abiti più nel meraviglioso appartamento a City Life con Chiara ... (donnapop)

Fedez, la casa in affitto e lo sfogo: "Ho il diritto di nascondere quello che voglio": In questo periodo di crisi con Chiara Ferragni, Fedez sarebbe tornato a vivere in zona Navigli, nella spessa palazzina in cui viveva da single.gazzetta

Fedez, non c’è pace per lui: nuovi guai dopo la crisi con la moglie (1 / 2): Il rapper Fedez come sappiamo è famosissimo. In questo periodo la sua famiglia è al centro del dibattito pubblico in quanto come si sa la moglie, Chiara Ferragni, è stata coinvolta nello scandolo ...donna.fidelityhouse.eu

Chiara e Fedez “non sono vicini al divorzio”: le ultime indiscrezioni: A parlare della coppia è Candida Morvillo: secondo lei Chiara e Fedez stanno attraversando una profonda crisi ma non sono vicini al divorzio.notiziemusica