Chiara Ferragni e Fedez | il criptico messaggio social che riaccende le speranze dei fan | “Rivoglio indietro la mia vita”

(Di mercoledì 6 marzo 2024)torneranno insieme? I fan della (ex?) coppia più amata deici sperano costantemente. Dopo le foto con ancora addosso la fede nuziale e l’ospitata a Che tempo che fa, dove l’influencer ha rivelato che “conè una crisi più forte delle altre, vediamo..“, sarebbe stato proprio il “vediamo” a tenere vive ledegli utenti che suisperano in un riavvicinamento dei Ferragnez. Se i presunti indizi erano arrivati (quasi) solamente da sponda, nelle ultime ore anche il rapper ha postato una criptica storia sul proprio profilo Instagram. Il contenuto è parte di “Sembra semplice“, canzone realizzata dal tandeme J-Ax. Il brano ha un testo che potrebbe ricondurre alla ...

Il dopo Fazio di Chiara Ferragni: commenti riaperti su Instagram, ma tante critiche e follower ancora in calo: Quasi mezzo milione di follower in meno per la regina degli influencer, con un sentiment delle persone che resta negativo ed è pure in peggioramento.laprovinciapavese.gelocal

Fedez e la risposta irruenta a Pomeriggio 5: perché la verità sta nel mezzo: È giusto che una persona che ha condiviso con il suo pubblico molti frammenti della sua vita chieda privacy Secondo noi sì, ma a una condizione ...vanityfair

Fedez cambia casa dopo la rottura Chiara Ferragni: "Dove vado a vivere": Casa nuova sui Navigli. Fedez, dopo la tempesta mediatica legata alla rottura con sua moglie Chiara Ferragni, prende casa (un attico, per la ...iltempo