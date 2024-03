Chi l’ha visto? – anticipazioni puntata 6 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 6, si occuperà dei casi che seguono. Il caso Liliana Resinovich La trasmissione torna sul caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita 21 giorni dopo. Si parlerà dei nuovi sviluppi e delle ultime ipotesi investigative, con l’obiettivo di fare luce sulla sua tragica scomparsa. Giovani scomparsi Si parlerà di alcuni casi di ragazzi scomparsi nel nulla, come Alessandro Venturelli, 21enne di Bologna, e Andrea Loris, 15enne di Santa Maria di Licodia (CT). Le loro famiglie chiedono aiuto per ritrovarli e non perdere la speranza. Truffe e raggiri Un ...