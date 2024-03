Chi è Roberto Poletti | conduttore di Mattino 4 con Federica Panicucci

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da lunedì 11 marzo 2024, Rete4 offre un nuovo day time, con il debutto di4: alla conduzione troviamoè un volto conosciuto in TV: giornalista professionista e, è noto per essere il biografo di Matteo Salvini. Nato a Feltre, in provincia di Belluno, il 19 luglio 1971, vi raccontiamo la vita privata, le nozze segrete e la carriera di. Chi è: carriera politica e televisivaha iniziato la sua carriera nel 1991, a vent’anni, con un’esperienza a L’Indipendente di Vittorio Feltri, per poi diventare, nel 1995, giornalista professionista. Tra le sue prime esperienze citiamo quella a ...