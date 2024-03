Chi è Loris Karius | fidanzato e futuro marito di Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 –, neo genitori, saranno presto anchee moglie. Il calciatore tedesco, ex portiere del Liverpool, che oggi gioca nel Newcastle, in Premier League e la conduttrice si sposeranno a giugno. Ma chi è, e da dove viene ildella biondissima, diventata mamma della piccola Aria la scorsa estate? Chi èVita privata Quanto guadagna? Chi è(30 anni), all’anagrafeSven, è nato a Biberach in Germania, il 22 giugno 1993. Il padre Harald desiderava per lui una carriera di pilota di motocross. Ma ad avere avuto ...