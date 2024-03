Chi è l’ex moglie di Alberto Castagna | Pucci Romano e quanti figli hanno?

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Primi anni di vita e carriera La dottoressa Maria Concetta, affettuosamente conosciuta come, viene da Napoli ma ha abbracciato Roma come sua casa professionale. Si è affermata come figura di spicco nel campo della dermatologia e della comunicazione scientifica riguardante la cura della pelle. Risultati professionalivanta una carriera poliedrica, con credenziali come specialista in Dermatologia e Venereologia, professore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e appartenenza ad associazioni dermatologiche italiane e internazionali. Inoltre, è riconosciuta per i suoi ampi contributi alla letteratura scientifica ed è presidente di Skineco, un’associazione di ecodermatologia. Presenza e collaborazione nei media La sua esperienza va oltre il mondo accademico, poiché ...