Chi è Denise Faro | dai musical alla collaborazione con Vasco Rossi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sin da piccolissima ha scelto la musica come maestra di vita, ora il suo universo affianca quello di: ma chi è? Chi èNata a Roma nel 1988,a soli 14 anni prende il volo nel mondo deicon Un Sogno Da Vivere, un percorso in costante ascesa che continua con Audizione, Il Vicolo e Charly, Altro Che Beatiful. Dai teatri passa all’Arena di Verona nel 2006, quando interpreta Romeo E Giulietta, l’operetta popolare scritta da Riccardo Cocciante e Pasquale Panella. Dopo l’Arena di Verona, il suo volto compare in televisione passando per le serie televisive – Un Medico In Famiglia – e i programmi come I Raccomandati. In quest’ultima occasione viene ...