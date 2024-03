Chi è Accorciabro | il creator che taglia i video sui social | “Il tempo è la risorsa più importante”

Il dopo Fazio di Chiara Ferragni: commenti riaperti su Instagram, ma tante critiche e follower ancora in calo: Quasi mezzo milione di follower in meno per la regina degli influencer, con un sentiment delle persone che resta negativo ed è pure in peggioramento.repubblica

Storia breve (ma non troppo) di Accorciabro, il tiktoker che accorcia i video lunghissimi: Riassume i video degli altri creator, castiga i perditempo e fa felici i follower, che lo taggano e lo invocano ovunque: ritratto dell’ultimo fenomeno ...laprovinciapavese.gelocal

Accorciabro in breve: chi è il tiktoker che riassume i video lunghissimi: Riassume i video degli altri creator, castiga i perditempo e fa felici i follower, che lo taggano e lo invocano ovunque: ritratto dell’ultimo fenomeno ...repubblica