Chelsea | si complica Nico Williams del Bilbao | ecco perché

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è finito nel mirino del, ma il suo arrivo in Premier League si èto: le motivazioni Il calciomercato delè tra i più dispendiosi degli ultimi decenni. I continui acquisti anche a tre cifre smuovonome il mondo del calcio. L’ultimo nome della lista dei Blues èdel. Secondo The Telegraph il talento spagnolo potrebbe accasarsi in Premier League, d’altronde ilnon sembra aver problemi né a versare l’intera clausola rescissoria né per l’ingaggio destinato al giocatore. Are tutto però c’è la probabile mancanza di competizioni europee da parte del. L’attuale -14 spaventa tutti in casa ...