Che cos’è SuperJob | la piattaforma che promuove l’inclusione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Avvicinare in modo semplice ed efficiente il mondo delle imprese alle persone con disabilità. È questo l’obiettivo, un’innovativadi e-recruitment, gratuita sia per i candidati che per le aziende, sviluppata attraverso aggiornate funzioni di user experience e facilities di navigazione per utenti con ogni tipo di disabilita?, che ha la peculiarità di connettere istantaneamente domanda e offerta di lavoro, candidato ed azienda ideale. Oltre alla funzione di collocamento mirato per le persone diversamente abili,punta a capovolgere il percepito delle aziende rispetto alla disabilita? quale fattore che crea valore e crescita. Il progetto, nato nel 2020 grazie al contributo dell’azienda farmaceutica Neopharmed Gentili e con il coinvolgimento d Michael Page, e? in continua evoluzione, con l’obiettivo di ampliare ...