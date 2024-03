Che cos’è Predator | lo spyware sanzionato dagli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il governo degli Stati Uniti hadue individui e cinque società associate al consorzio Intellexa, holding con sede nelle Isole Vergini britanniche, guidata dall’ex militare israeliano Tal Dilian. La ragione: “Il loro ruolo nello sviluppo, gestione e distribuzione della tecnologiacommerciale utilizzata per prendere di mira gli americani, compresi funzionari governativi statunitensi, giornalisti ed esperti politici”, si legge in una nota dell’Ufficio di controllo dei beni esteri (Ofac) del dipartimento del Tesoro. La proliferazione dicommerciali pone rischi distinti e crescenti per la sicurezza degli Stati Uniti ed è stata utilizzata in modo improprio da attori stranieri per consentire violazioni dei diritti umani e prendere di mira dissidenti in tutto il mondo per repressione e ritorsioni, spiega ancora la ...