Chanel | l’esegesi dell’immortalità sfila a Parigi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Life&People.it Un omaggio alla cittadina della rivoluzione: Virginie Viard approda per la prima volta a Deauville, e, ispirandosi alla località della Normandia riproduce la passerella in legno della lussuosa cittadina balneare da cui iniziò l’epopea di Coco; un luogo dove Mademoiselle trovò l’ispirazione necessaria a rivoluzionare per sempre i codici della moda. Da questa visione prende vita la nuova collezioneAutunno Inverno 2024-2025 e, al Grand Palais Éphémère diva in scena unata dal grande senso filologico.-Deauville Il legame tra Virginie Viard e Gabrielle è molto più stretto rispetto a quanto si possa immaginare. La stilista infatti, assistente storica di Karl Lagerfeld (quindi con una lunghissima esperienza all’interno dell’azienda), rappresenta il collegamento tra il passato e ...