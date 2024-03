Champions League | Sarri | Avevamo iniziato bene ma poi il 2-0 ci ha tolto convinzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Monaco di Baviera (Germania), 5 marzo 2024 – Si ferma agli ottavi di finale il cammino indella Lazio. Dopo l’1-0 ottenuto all’Olimpico, che ha aveva fatto pensare ai capitolini di poter aver speranze di fare il colpaccio, i sogni dei biancocelesti sono svaniti a Monaco di Baviera, dove il Bayern ha ribaltato tutto e staccato il biglietto per i quarti con un 3-0 e una prestazione travolgente: nella prima mezz’ora di gara, i biancocelesti si sono contrapposti con personalità e coraggio al pressing tambureggiante e alla manovra a tratti avvolgente e, ver sfiorato il vantaggio con l’incornata sotto porta di Immobile, al 36’, hanno pagato dazio e subito il gol dei bavaresi, siglato proprio di testa da Kane, al 38’. In pieno recupero, poi, è arrivata la seconda doccia gelata per i capitolini, che al 47’ hanno subito – sempre su colpo di ...