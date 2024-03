Champions League | oggi due big nel ritorno ottavi | partite e diretta TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo che ieri Bayern Monaco e PSG hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale dialtre due, a una settimana esatta da Atlético Madrid-Inter. In campo due delle favorite per la vittoria del torneo.Manchester City-Copenaghen (andata 3-1) mercoledì 6 marzo ore 21 –TV Sky Sport Uno e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Real Madrid-RB Lipsia (andata 1-0) mercoledì 6 marzo ore 21 –streaming Amazon Prime Video Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...