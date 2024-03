Champions League | Manchester City affamato | tris al Copenaghen Real | pari da brividi e qualificazione con il Lipsia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilsi è qualificato per i quarti di finale della. Nel ritorno degli ottavi la squadra di Guardiola, campione in carica ha battuto 3-1 in, stesso risultato dell’andata. A segno questa sera Akanji al 5' pt, Alvarez al 9' e Haaland al 48' del primo tempo. Di Elyounoussi, al 28', il gol del. Nell'altra partita IlMadrid vola ai quarti di finale...